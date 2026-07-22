Судебные приставы помогли взыскать компенсацию за нападение на спортивного судью

Инцидент произошел на финише турнира. Один из зрителей нарушил правила проведения соревнований, вышел в зону финишного створа и начал оскорблять судью. Несмотря на присутствие большого числа свидетелей и юных спортсменов, мужчина не остановился на словесной перепалке и ударил судью кулаком в лицо.