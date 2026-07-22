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В Нальчике появится новый музей под открытым небом

Там будут организовывать выставки и современные инсталляции.

Источник: Национальные проекты России

Новый музей под открытым небом появится в Нальчике за Дворцом творчества молодежи по национальному проекту «Туризм и гостеприимство», сообщили в Министерстве курортов и туризма Кабардино-Балкарской Республики.

Общественная зона станет пространством для выставок и современных инсталляций. Ее наполнят арт-объектами, созданными художниками, дизайнерами и скульпторами Кабардино-Балкарии. В настоящее время специалисты завершают расчистку территории, установку бордюров и устройство основания. Полностью завершить работы планируется в конце лета. Отмечается, что на территории сохранят существующие зеленые насаждения.

Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.