Эксперты назвали проблемы развития туризма в Калининградской области

По словам эксперта по стратегическому планированию и управлению проектами в сфере туризма Дарьи Шахматовой, новые туристические объекты требуют комплексного развития инфраструктуры: «Когда появляется какой-то объект, к нему постепенно прирастает инфраструктура. Пока ее нет, достаточно сложно привести туда большое количество людей. Есть сложности с логистикой, не всегда просто добраться на общественном транспорте в отдаленные части области, есть сложности даже с мобильным интернетом, не всегда он есть».