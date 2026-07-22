Певцу Олегу Газманову исполнилось 75 лет

В браке с Ириной Газманов прожил 20 лет. ~В середине 90-х супруги расстались, а через некоторое время, в ходе гастролей в Воронеже, артист встретил свою вторую жену Марину Муравьеву.~ В декабре 1997 года они начали жить вместе, а в июле 2003-го официально зарегистрировали отношения. Газманов усыновил сына женщины от первого брака с сооснователем «МММ» Вячеславом Мавроди и воспитал мальчика как родного. В юности Филипп Муравьев-Газманов работал в модельном бизнесе, а сегодня он успешный предприниматель — сооснователь крупного логистического приложения для дальнобойщиков. 16 декабря 2003 года у Олега и Марины Газмановых родилась дочь Марианна, которой певец посвятил песню «Доча». Девушка обучалась на факультете международного бизнеса в МГИМО, работает в дизайнерской компании, а также является генеральным директором семейной фирмы «ОМГ-Промо», которая занимается организацией концертов.