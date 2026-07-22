Сбер: в июне три из четырёх ипотечных кредитов в Ростовской области были оформлены по «Семейной ипотеке»

Донской регион вошёл в топ-3 по доле семейной ипотеки, а спрос за месяц вырос почти на 9%.
В июне 2026 года доля «Семейной ипотеки» в общем объёме ипотечных выдач Ростовской области достигла 76,1%. На фоне ожидаемых изменений условий программы с 1 июля 2026 года спрос на покупку жилья среди донских семей с детьми за месяц вырос на 8,6%. Однако эти планы были пересмотрены Правительством Российской Федерации, и в ближайшем квартале все ключевые параметры «Семейной ипотеки» сохранятся без изменений.
По данным Аналитического центра Домклик, в целом по России в июне выдачи льготных жилищных кредитов превысили 250 млрд рублей, что на 73,8% больше майских показателей. Главный вклад в этот рост внесла «Семейная ипотека»: её объем выдач составил 221,7 млрд руб., что на 88,8% превышает показатели мая 2026 и на 61,8% — результаты июня 2025 года. Доля программы в общем объеме выдач по России остается доминирующей, составив около 64%.
Распределение объёма выданных ипотечных кредитов по программам в июне 2026 года (топ-10 регионов по объему выдач). Доля выдач по программе «Семейная ипотека» относительно общего объема выдач за месяц показана зеленым, IT-ипотеки — фиолетовым, «Дальневосточной и Арктической» — голубым, «Региональной» — оранжевым. Доля выдач по базовым программам (без господдержки) показана серым. Числовые значения долей показаны для случаев, когда значения превышают 0,5%. Данные округлены до десятых и отсортированы по суммарной доле льготной ипотеки (обозначена белым у основания столбцов, в скобках — изменение относительно предыдущего месяца).
Ростовская область по итогам месяца вошла в топ-3 регионов с самой высокой долей семейной ипотеки, разделив третью строчку с Пензенской областью (по 76,1%) и уступив лишь Республике Хакасия (80,7%) и Астраханской области (77,2%). Также в июне донские жители покупали недвижимость по рыночным программам (21,5% об общего объема выдач) и с помощью льготной программы для ИТ-специалистов (1,6%).
Елена Руфова, заместитель управляющего Ростовским отделением Сбербанка: «Мы видим, что для жителей Ростовской области семейная ипотека остаётся главным инструментом решения жилищного вопроса. В июне три из четырёх ипотечных кредитов в регионе были оформлены именно по этой программе — её доля достигла 76,1% в общем объеме выдач. Ажиотажный спрос подогревался ожиданием корректировки условий с 1 июля. Сейчас мы можем с уверенностью сказать: Правительством страны принято решение продлить текущие условия программы “Семейная ипотека” на третий квартал 2026 года. Льготная ставка, предельная сумма кредита, требования к возрасту детей и другие параметры остаются прежними. Это хорошая новость для донских семей — у них есть ещё как минимум три месяца, чтобы спокойно подобрать недвижимость и оформить кредит на действующих выгодных условиях».
Источник: пресс-служба Сбербанка.