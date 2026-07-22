Сбер: в июне три из четырёх ипотечных кредитов в Ростовской области были оформлены по «Семейной ипотеке»

Елена Руфова, заместитель управляющего Ростовским отделением Сбербанка: «Мы видим, что для жителей Ростовской области семейная ипотека остаётся главным инструментом решения жилищного вопроса. В июне три из четырёх ипотечных кредитов в регионе были оформлены именно по этой программе — её доля достигла 76,1% в общем объеме выдач. Ажиотажный спрос подогревался ожиданием корректировки условий с 1 июля. Сейчас мы можем с уверенностью сказать: Правительством страны принято решение продлить текущие условия программы “Семейная ипотека” на третий квартал 2026 года. Льготная ставка, предельная сумма кредита, требования к возрасту детей и другие параметры остаются прежними. Это хорошая новость для донских семей — у них есть ещё как минимум три месяца, чтобы спокойно подобрать недвижимость и оформить кредит на действующих выгодных условиях».