Старинный особняк в центре Перми хотят включат в план приватизации

Согласно ранее озвученным данным, площадь БЦ составит более 130 тыс. кв. м, в его возведение инвестор готов вложить более 32,2 млрд руб. Для бизнес-центра разработают современную архитектурную концепцию. Комплекс будет оснащен подземным паркингом, ритейл-инфраструктурой и конференц-залами. Весь комплекс будет представлять собой два или три здания предварительно высотой 25−30 этажей. Планировалось, что строительно-монтажные работы завершаться к 2028 году.