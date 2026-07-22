Воронежцев научат традиционной русской борьбе «за-вороток»

В Воронеже решили возобновить вековые традиции русского воинского искусства. 26 июля на Петровской набережной горожанам напомнят про народную борьбу «за вороток». Это русское единоборство известно под разными названиями: «об одной ручке», «в одноручку», «с носка», «московская борьба». Суть в том, что один из участников захватывает соперника за ворот одной рукой, а другой — атакует, пытаясь с помощью броска, сваливания или сбивания положить противника на землю или заставить встать на четвереньки. Удары в такой борьбе строго запрещены.