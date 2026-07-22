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В больнице № 9 Ярославля отремонтируют урологическое отделение

Специалисты приведут в порядок палаты и холлы, а также установят современное оборудование.

Урологическое отделение клинической больницы № 9 отремонтируют в Ярославле, сообщили в департаменте здравоохранения и фармации региона. Работы проходят по национальному проекту «Продолжительная и активная жизнь».

Специалисты приведут в порядок палаты и холлы, а также установят в отделении современное оборудование. Уже выполнены демонтажные работы, стены подготовлены под покраску, заменена сантехника.

«Мы стремимся создать для пациентов комфортные условия и обеспечить доступ к современным методам диагностики и лечения. Во время ремонта урологическое отделение работает в штатном режиме», — подчеркнула исполняющая обязанности министра здравоохранения Ярославской области Мария Можейко.

Сейчас в больнице № 9 развернуто 85 коек для оказания медицинской помощи пациентам с урологическими заболеваниями. В отделении активно внедряются новейшие технологии, например, лазерная энуклеация ткани предстательной железы при доброкачественной гиперплазии, что позволяет избежать ряда послеоперационных осложнений.

Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

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