Какой сегодня праздник: День дачника в России

День дачника отмечают ежегодно 23 июля. Это неофициальный праздник, но он популярен среди миллионов россиян, для которых дача — и место отдыха, и пространство для творчества, и способ быть ближе к природе. Дачи для элиты. Первые дачи в России появились при Петре I: император раздавал участки под Петербургом приближённым, чтобы те не уезжали далеко от столицы. Слово «дача» происходит от глагола «давать» — это буквально «то, что дано». Тогда дача была прежде всего местом отдыха, а не труда. В XIX веке появилась мода на загородную жизнь. Дачи стали сдавать внаём, и загородный отдых полюбился среднему классу. Летом города пустели: люди уезжали за город дышать воздухом, устраивать чаепития, гулять по аллеям. В советское время дача стала по-настоящему народной. Участки по 6 соток выделяли сотрудникам предприятий. Огородничество и заготовки на зиму были не просто хобби, а важной частью быта: выращенные овощи и варенье помогали семьям круглый год. Появился особый культурный код: грядки, парники, баня, веранда, варенье из смородины и кабачков, посиделки с соседями. Сегодня дача — это уже не только про труд. Кто-то по-прежнему сажает картошку и собирает урожай, кто-то делает ландшафтный дизайн, устраивает барбекю, работает на участке как в коворкинге или просто отдыхает в тишине. Дата 23 июля выбрана не случайно: это разгар лета, когда на участках уже зреют первые плоды, цветут цветы, а погода располагает и к работе, и к отдыху.
Всемирный день китов и дельфинов — это международный экологический праздник, призванный привлечь внимание к защите китов, дельфинов и других морских млекопитающих. Он широко отмечается экологами, природоохранными организациями и неравнодушными людьми по всему миру. Ключевая дата, с которой связан праздник, — 23 июля 1982 года. В этот день Международная китобойная комиссия проголосовала за введение глобального моратория (запрета) на коммерческий китобойный промысел. Запрет начал действовать с 1986 года и сохраняется до сих пор: охота на китов ради прибыли в большинстве стран признана незаконной. Сам Всемирный день китов и дельфинов стали отмечать как напоминание о важности этого решения и о том, что угрозы для морских млекопитающих никуда не исчезли. Синий кит — самое крупное животное на Земле. Его длина может превышать 30 метров, а вес достигать 150−200 тонн. Киты «поют». Самцы горбатых китов исполняют сложные песни, которые могут длиться десятки минут и распространяться на сотни километров под водой. А дельфины узнают друг друга по «именам». У каждого дельфина есть свой уникальный свист, который сородичи используют, чтобы его позвать.
День жмурок с ярким светом отмечают ежегодно 23 июля. Это неофициальный, шуточный праздник из числа тех «календарных забав», которые придумывают, чтобы добавить в будни немного игры и абсурдного веселья. Название построено на нарочитом противоречии: жмуриться хочется как раз от яркого света, и в этом парадоксе — вся соль. Смысл праздника простой: обратить внимание на свет, на то, как мы его воспринимаем, и поиграть с этим восприятием. Это повод посмеяться над бытовыми мелочами и устроить себе мини‑приключение. У Дня жмурок с ярким светом нет какой‑то глубокой исторической основы или международной организации, которая его учредила. Скорее всего, он появился в русскоязычном интернет‑календаре необычных праздников как часть волны «лёгких» дат.