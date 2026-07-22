Какой сегодня праздник: День дачника в России

День дачника отмечают ежегодно 23 июля. Это неофициальный праздник, но он популярен среди миллионов россиян, для которых дача — и место отдыха, и пространство для творчества, и способ быть ближе к природе. Дачи для элиты. Первые дачи в России появились при Петре I: император раздавал участки под Петербургом приближённым, чтобы те не уезжали далеко от столицы. Слово «дача» происходит от глагола «давать» — это буквально «то, что дано». Тогда дача была прежде всего местом отдыха, а не труда. В XIX веке появилась мода на загородную жизнь. Дачи стали сдавать внаём, и загородный отдых полюбился среднему классу. Летом города пустели: люди уезжали за город дышать воздухом, устраивать чаепития, гулять по аллеям. В советское время дача стала по-настоящему народной. Участки по 6 соток выделяли сотрудникам предприятий. Огородничество и заготовки на зиму были не просто хобби, а важной частью быта: выращенные овощи и варенье помогали семьям круглый год. Появился особый культурный код: грядки, парники, баня, веранда, варенье из смородины и кабачков, посиделки с соседями. Сегодня дача — это уже не только про труд. Кто-то по-прежнему сажает картошку и собирает урожай, кто-то делает ландшафтный дизайн, устраивает барбекю, работает на участке как в коворкинге или просто отдыхает в тишине. Дата 23 июля выбрана не случайно: это разгар лета, когда на участках уже зреют первые плоды, цветут цветы, а погода располагает и к работе, и к отдыху.