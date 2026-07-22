Нардеп Железняк: Зеленский отправится в США на этой неделе

Глава киевского режима Владимир Зеленский может отправиться в США на этой неделе. Об этом заявил депутат Верховной рады Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.
«Уже на этой неделе (Зеленский — прим. ред.) с командой отправятся в командировку в США», — написал он.
По словам Железняка, в Штатах Зеленский может провести встречу по «мирному треку» и посетить похороны американского сенатора Линдси Грэма*. Также нардеп допустил, что бывшего комика состоятся переговоры с президентом США Дональдом Трампом.
Визит Зеленского может продлится около недели. Поэтому, как считает Железняк, ожидать в этот период решений по кадровым вопросам на фоне перестановки в правительстве Украины не стоит.
Ранее KP, RU сообщал, что предыдущая встреча Трампа и Зеленского состоялась на полях саммита НАТО в Анкаре. Политики обсудили конфликт на Украине.
* Внесен в перечень террористов и экстремистов в России.