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Нардеп Железняк: Зеленский отправится в США на этой неделе

Зеленский может провести переговоры с Трампом во время визита в США на этой неделе.

Источник: Комсомольская правда

Глава киевского режима Владимир Зеленский может отправиться в США на этой неделе. Об этом заявил депутат Верховной рады Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.

«Уже на этой неделе (Зеленский — прим. ред.) с командой отправятся в командировку в США», — написал он.

По словам Железняка, в Штатах Зеленский может провести встречу по «мирному треку» и посетить похороны американского сенатора Линдси Грэма*. Также нардеп допустил, что бывшего комика состоятся переговоры с президентом США Дональдом Трампом.

Визит Зеленского может продлится около недели. Поэтому, как считает Железняк, ожидать в этот период решений по кадровым вопросам на фоне перестановки в правительстве Украины не стоит.

Ранее KP, RU сообщал, что предыдущая встреча Трампа и Зеленского состоялась на полях саммита НАТО в Анкаре. Политики обсудили конфликт на Украине.

* Внесен в перечень террористов и экстремистов в России.

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