В Омске открылся ресурсный центр «Активное долголетие»

Ресурсный центр «Активное долголетие» открылся в Омске, сообщили в министерстве внутренней политики региона. Новая площадка создана в соответствии с целями национального проекта «Семья».
«Ресурсный центр “Активное долголетие” станет пространством для общения, новых знаний, творчества и самореализации представителей старшего поколения. Кроме того, он будет площадкой для обмена опытом и идеями между партнерами, которые развивают активное долголетие в регионе. Уверен, что центр будет востребован и поможет многим людям открыть для себя новые возможности», — подчеркнул первый заместитель министра труда и социального развития Омской области Александр Рыскалкин.
В центре будут проходить творческие и образовательные программы, спортивные занятия, мероприятия по развитию цифровой грамотности и другие активности, которые помогут пожилым людям поддерживать активный образ жизни. Его откроют на базе комплексного центра социального обслуживания населения «Вдохновение».
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.