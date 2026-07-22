В Омске открылся ресурсный центр «Активное долголетие»

«Ресурсный центр “Активное долголетие” станет пространством для общения, новых знаний, творчества и самореализации представителей старшего поколения. Кроме того, он будет площадкой для обмена опытом и идеями между партнерами, которые развивают активное долголетие в регионе. Уверен, что центр будет востребован и поможет многим людям открыть для себя новые возможности», — подчеркнул первый заместитель министра труда и социального развития Омской области Александр Рыскалкин.