Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Компания Илона Маска SpaceX объявила о революции в космосе: на орбиту вывели робота-механика

SpaceX вывела на орбиту аппарат MRV для ремонта спутников в космосе.

Источник: Комсомольская правда

Запуск ракеты-носителя Falcon 9, состоявшийся минувшей ночью с мыса Канаверал, ознаменовал начало новой главы в космической инженерии. На орбиту был доставлен экспериментальный аппарат Mission Robotic Vehicle, главная цель которого — продление жизни действующих спутников. Как сообщается на официальном сайте компании SpaceX, этот шаг открывает путь к коммерческому ремонту техники прямо в космосе.

Пуск состоялся в 17:15 по местному времени с 40-й площадки во Флориде. Примерно через час после старта роботизированный аппарат успешно вышел на геостационарную орбиту, расположенную на высоте почти 36 тысяч километров над Землей. В основе миссии лежит уникальный комплекс, состоящий из базового роботизированного модуля MRV и трех вспомогательных сервисных блоков MEP.

Разработчиком этих сервисных модулей выступила дочерняя структура корпорации Northrop Grumman — компания SpaceLogistics. Их задача — в будущем пристыковываться к отработавшим своё спутникам и заменять у них вышедшие из строя узлы. Это позволит не отправлять дорогую технику в «космический мусор», а ремонтировать её прямо на рабочей орбите.

Недавно SpaceX в последний момент перенесла запланированный на 16 июля запуск ракеты-носителя Super Heavy с прототипом Starship. Его пришлось переносить на целые сутки.

Узнать больше по теме
Илон Маск: биография предпринимателя и первого триллионера в истории
От переселения людей на Марс до устройств, которыми можно управлять силой мысли: проекты Илона Маска доказывают, что будущее уже наступило. Собрали главное из биографии известного изобретателя и одного из богатейших людей мира.
Читать дальше