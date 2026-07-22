Компания Илона Маска SpaceX объявила о революции в космосе: на орбиту вывели робота-механика

Запуск ракеты-носителя Falcon 9, состоявшийся минувшей ночью с мыса Канаверал, ознаменовал начало новой главы в космической инженерии. На орбиту был доставлен экспериментальный аппарат Mission Robotic Vehicle, главная цель которого — продление жизни действующих спутников. Как сообщается на официальном сайте компании SpaceX, этот шаг открывает путь к коммерческому ремонту техники прямо в космосе.
Пуск состоялся в 17:15 по местному времени с 40-й площадки во Флориде. Примерно через час после старта роботизированный аппарат успешно вышел на геостационарную орбиту, расположенную на высоте почти 36 тысяч километров над Землей. В основе миссии лежит уникальный комплекс, состоящий из базового роботизированного модуля MRV и трех вспомогательных сервисных блоков MEP.
Разработчиком этих сервисных модулей выступила дочерняя структура корпорации Northrop Grumman — компания SpaceLogistics. Их задача — в будущем пристыковываться к отработавшим своё спутникам и заменять у них вышедшие из строя узлы. Это позволит не отправлять дорогую технику в «космический мусор», а ремонтировать её прямо на рабочей орбите.
Недавно SpaceX в последний момент перенесла запланированный на 16 июля запуск ракеты-носителя Super Heavy с прототипом Starship. Его пришлось переносить на целые сутки.