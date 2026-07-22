Компания Илона Маска SpaceX объявила о революции в космосе: на орбиту вывели робота-механика

Пуск состоялся в 17:15 по местному времени с 40-й площадки во Флориде. Примерно через час после старта роботизированный аппарат успешно вышел на геостационарную орбиту, расположенную на высоте почти 36 тысяч километров над Землей. В основе миссии лежит уникальный комплекс, состоящий из базового роботизированного модуля MRV и трех вспомогательных сервисных блоков MEP.