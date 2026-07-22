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«Посадил баб и решил похвастаться»: Артемий Лебедев разнёс блогера, который волной сбросил детей с байдарок в Преголю

Дизайнер призвал лишить парня права управлять водным транспортом.

Российский дизайнер Артемий Лебедев осудил блогера, который ради забавы и эффектного видео едва не перевернул байдарки с детьми на Преголе. Инцидент он прокомментировал в своей программе «Самые честные новости».

"У чувака по имени Данила нет мозга, и я надеюсь, что у него скоро не будет лицензии ГИМС на управление любыми водными средствами. Потому что он снял какой-то катер, посадил туда баб и решил похвастаться. Проехал мимо каких-то байдарочников, создал волну, чтобы дети перевернулись.

Ну типа прикольно: *** [почему бы нет], можно ещё рилс снять. Контент — классно, замечательно, смешно и так далее.

Но понятно, что за это надо жестоко наказывать и никогда больше не подпускать ни к какому штурвалу", — считает российский дизайнер.

В Калининграде блогер на арендованном катере устроил опасный заезд ради красивого видео: поднятая им волна перевернула байдарки со спортсменами в Преголю. После публикации «Клопс» к истории подключились следователи.

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