«Посадил баб и решил похвастаться»: Артемий Лебедев разнёс блогера, который волной сбросил детей с байдарок в Преголю

"У чувака по имени Данила нет мозга, и я надеюсь, что у него скоро не будет лицензии ГИМС на управление любыми водными средствами. Потому что он снял какой-то катер, посадил туда баб и решил похвастаться. Проехал мимо каких-то байдарочников, создал волну, чтобы дети перевернулись.