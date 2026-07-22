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Экс-доцента волгоградского вуза арестовали по делу о дискредитации армии

Экс-доцента ВолГУ Мельниченко арестовали за дискредитацию армии.

Источник: РИА Новости

ВОЛГОГРАД, 22 июл — РИА Новости. Волгоградца, подозреваемого в дискредитации российской армии, заключили под стражу до 20 сентября, сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

Как ранее сообщал источник РИА Новости в правоохранительных органах, бывший доцент Волгоградского государственного университета Роман Мельниченко задержан по подозрению в дискредитации российской армии. По данным главного управления МВД России по региону, в сентябре 2025 года он на администрируемых им интернет-ресурсах разместил видеоматериалы, дискредитирующие российские Вооруженные силы.

«Постановлением Центрального районного суда города Волгограда в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 20 сентября 2026 года», — говорится в сообщении пресс-службы в канале на платформе «Макс».

Уточняется, что постановление в законную силу не вступило и может быть обжаловано.