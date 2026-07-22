Экс-доцента волгоградского вуза арестовали по делу о дискредитации армии

Как ранее сообщал источник РИА Новости в правоохранительных органах, бывший доцент Волгоградского государственного университета Роман Мельниченко задержан по подозрению в дискредитации российской армии. По данным главного управления МВД России по региону, в сентябре 2025 года он на администрируемых им интернет-ресурсах разместил видеоматериалы, дискредитирующие российские Вооруженные силы.