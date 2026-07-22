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Врачи рассказали о состоянии девочки, пострадавшей при атаке на Сочи

Состояние семилетней девочки, пострадавшей во вторник при падении обломков БПЛА на территории храма в Сочи, врачи оценивают как близкое к удовлетворительному.

Состояние семилетней девочки, пострадавшей во вторник при падении обломков БПЛА на территории храма в Сочи, врачи оценивают как близкое к удовлетворительному. Об этом рассказал заведующий травматологическим отделением Максим Вайнилович.

По его словам, ребёнка госпитализировали в отделение травматологии и ортопедии Центра охраны материнства и детства города Сочи. Девочке оказали всю необходимую помощь, выполнили первичную хирургическую обработку ран и назначили антибактериальную терапию.

«Общее состояние ребёнка ближе к удовлетворительному», — привёл слова врача Telegram-канал администрации курорта.

Сейчас пострадавшей продолжают делать перевязки.

Утром во вторник беспилотная опасность в Сочи действовала около полутора часов. По данным оперштаба Кубани, в результате падения обломков на территории храма ребёнок получил лёгкое ранение в ногу.

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