Врачи рассказали о состоянии девочки, пострадавшей при атаке на Сочи

Состояние семилетней девочки, пострадавшей во вторник при падении обломков БПЛА на территории храма в Сочи, врачи оценивают как близкое к удовлетворительному. Об этом рассказал заведующий травматологическим отделением Максим Вайнилович.
По его словам, ребёнка госпитализировали в отделение травматологии и ортопедии Центра охраны материнства и детства города Сочи. Девочке оказали всю необходимую помощь, выполнили первичную хирургическую обработку ран и назначили антибактериальную терапию.
«Общее состояние ребёнка ближе к удовлетворительному», — привёл слова врача Telegram-канал администрации курорта.
Сейчас пострадавшей продолжают делать перевязки.
Утром во вторник беспилотная опасность в Сочи действовала около полутора часов. По данным оперштаба Кубани, в результате падения обломков на территории храма ребёнок получил лёгкое ранение в ногу.