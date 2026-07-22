Японка погибла из-за мужчины, упавшего на нее с 12-этажного дома

В японском городе Нагоя 23-летняя Хора Инаба погибла после того, как с 12-этажного жилого дома на нее упал 29-летний Синсей Тагути. Об этом сообщил портал The Mainichi.
Согласно информации местной полиции, Инаба шла по улице вместе со знакомой, когда на нее упал мужчина. Врачи не смогли спасти пострадавшую, и она скончалась от полученных травм. Упавший на нее Тагути выжил, но на данный момент находится в критическом состоянии без сознания.
Полицейские выясняют обстоятельства произошедшего. В частности, правоохранители устанавливают, при каких условиях мужчина оказался на крыше здания и что стало причиной его падения.
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