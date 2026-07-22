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Японка погибла из-за мужчины, упавшего на нее с 12-этажного дома

В японском городе Нагоя 23-летняя Хора Инаба погибла после того, как с 12-этажного жилого дома на нее упал 29-летний Синсей Тагути. Об этом сообщил портал The Mainichi.

В японском городе Нагоя 23-летняя Хора Инаба погибла после того, как с 12-этажного жилого дома на нее упал 29-летний Синсей Тагути. Об этом сообщил портал The Mainichi.

Согласно информации местной полиции, Инаба шла по улице вместе со знакомой, когда на нее упал мужчина. Врачи не смогли спасти пострадавшую, и она скончалась от полученных травм. Упавший на нее Тагути выжил, но на данный момент находится в критическом состоянии без сознания.

Полицейские выясняют обстоятельства произошедшего. В частности, правоохранители устанавливают, при каких условиях мужчина оказался на крыше здания и что стало причиной его падения.

14 августа 2025 года стало известно, что весившая 100 килограммов 60-летняя жительница итальянской Кампаньи упала на своего мужа и задавила его насмерть. Женщина споткнулась и упала на супруга, после чего оказалась зажатой между кроватью и стеной и не смогла подняться из-за своего веса.

21 июля СМИ сообщили, что в районе Узунгель провинции Трабзон на северо-востоке Турции путешественник из Саудовской Аравии Абдулазиз Альхарби погиб после падения в горную реку во время фотосъемки. Его брат Омар Альхарби прыгнул в воду, чтобы помочь мужчине, но его удалось спасти благодаря находившимся поблизости людям.