Японка погибла из-за мужчины, упавшего на нее с 12-этажного дома

Согласно информации местной полиции, Инаба шла по улице вместе со знакомой, когда на нее упал мужчина. Врачи не смогли спасти пострадавшую, и она скончалась от полученных травм. Упавший на нее Тагути выжил, но на данный момент находится в критическом состоянии без сознания.