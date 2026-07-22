Неизвестные в Италии жестоко убили спортивного журналиста и подожгли его тело

В Италии произошло жестокое убийство спортивного журналиста Луиджи Эспозито. Об этом сообщил телеканал Rai News.
По информации СМИ, тело репортера обнаружили на сельскохозяйственных угодьях в муниципалитете Эболи в провинции Салерно. Экспозито сначала забили до смерти, а затем подожгли. Сожженное тело с переломанными костями удалось опознать только благодаря автомобилю журналиста, который был припаркован неподалеку.
Итальянская полиция начала расследование. Сейчас специалисты проверяют камеры видеонаблюдения и отслеживают путь автомобиля Эспозито. В месте, где нашли его тело, камер нет.
Также следователи не считают, что убийство связано с профессиональной деятельностью журналиста. Сейчас в работе версия о личном мотиве преступников. Личности убийц установить пока не удалось, говорится в сообщении.
Известно, что 53-летний Эспозито освещал футбольные повестки и был главным редактором спортивного сайта TuttoSalernitana.com. Кроме того, он выступал как эксперт на телевидении OttoChannel и писал для портала TuttoC.com.
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