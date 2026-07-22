«Мемные активы»: спекуляции, запрет шортов и рост цен на нефть

В понедельник, 20 июля, акции «ЕвроТранса» взлетели на 96% после запрета Мосбиржи на короткие позиции. Административно запретить шорты по всем бумагам можно, но с точки зрения функционирования рынка наличие такого инструмента остается необходимым, убежден Мустафаев. Вместе с тем стоило бы ограничить объемы, то есть размеры плечей, которые брокеры предоставляют своим клиентам. Если рассматривать инвестиционную привлекательность бумаг, то стоит «апеллировать к здравому смыслу» — компания часто нарушает условия выплат по долговым инструментам, поэтому рассматривать ее как инвестиционный актив не стоит.