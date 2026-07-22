«Мемные активы»: спекуляции, запрет шортов и рост цен на нефть

[01:53] Может ли ЦБ «перевернуть» игру?
[05:57] Отскок на 10%: фундаментал или спекуляции?
[11:45] Идеи в ОФЗ.
[15:07] Решение ЦБ по ставке.
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[35:09] Стоит ли рассматривать акции металлургов.
В пятницу, 24 июля, Банк России может оставить ставку на текущем уровне — 14,25%, полагает директор по инвестициям ИК «Эритрина» Шавкат Мустафаев. Также регулятор пересмотрит среднесрочный прогноз по ставке на этот и следующий год в пользу повышения.
В понедельник, 20 июля, акции «ЕвроТранса» взлетели на 96% после запрета Мосбиржи на короткие позиции. Административно запретить шорты по всем бумагам можно, но с точки зрения функционирования рынка наличие такого инструмента остается необходимым, убежден Мустафаев. Вместе с тем стоило бы ограничить объемы, то есть размеры плечей, которые брокеры предоставляют своим клиентам. Если рассматривать инвестиционную привлекательность бумаг, то стоит «апеллировать к здравому смыслу» — компания часто нарушает условия выплат по долговым инструментам, поэтому рассматривать ее как инвестиционный актив не стоит.
В начале месяца российская нефть марки Urals стоила $40 за баррель, сейчас же — около $64. При этом котировки российских нефтяников, напротив, потеряли около 10%, рассказал аналитик Mozgovik Research Олег Кузьмичев в эфире Радио РБК. В числе фаворитов он назвал привилегированные бумаги «Сургутнефтегаза», а также, среди более рискованных идей, акции «Роснефти» и «Газпрома».