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Откачивающая техника устраняет последствия ливня на улицах Нижнего Новгорода

Бригады работают в местах известных подтоплений.

В Нижнем Новгороде после грозы на улицах работает откачивающая техника. Об этом сообщает АО «ОКО».

Бригады «Объединенного коммунального оператора» привлекли к ликвидации последствий мощного ливня совместно с городскими службами. Откачивающая техника работает в местах привычных подтоплений на улицах города.

Так, специалисты прочищали решетки ливневой канализации от веток и мусора на улице Ковалихинской. А также откачивали воду с проезжей части на Сенной площади.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщили, как Нижегородская область справлялась с последствиями урагана.