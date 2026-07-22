Откачивающая техника устраняет последствия ливня на улицах Нижнего Новгорода

В Нижнем Новгороде после грозы на улицах работает откачивающая техника. Об этом сообщает АО «ОКО».
Бригады «Объединенного коммунального оператора» привлекли к ликвидации последствий мощного ливня совместно с городскими службами. Откачивающая техника работает в местах привычных подтоплений на улицах города.
Так, специалисты прочищали решетки ливневой канализации от веток и мусора на улице Ковалихинской. А также откачивали воду с проезжей части на Сенной площади.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщили, как Нижегородская область справлялась с последствиями урагана.