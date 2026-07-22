В Верхнем Тагиле Свердловской области благоустроят парк детства «Лукоморье»

Пространство сделают двухъярусным: на первом уровне разместятся торговые павильоны и зоны отдыха, а на втором — смотровая площадка, игровые и зона гамаков. Помимо этого, в парке появятся амфитеатр со сценой, сухой фонтан, большая песочница, спортивные площадки, зоны для пикника и навесы с эксплуатируемой кровлей, где разместится летнее кафе.