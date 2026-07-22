В Верхнем Тагиле Свердловской области благоустроят парк детства «Лукоморье»

Парк детства «Лукоморье» благоустроят в Верхнем Тагиле Свердловской области по национальному проекту «Инфраструктура для жизни». За основу концепции парка взят пролог поэмы Александра Пушкина «Руслан и Людмила», сообщили в администрации Верхнего Тагила.
Пространство сделают двухъярусным: на первом уровне разместятся торговые павильоны и зоны отдыха, а на втором — смотровая площадка, игровые и зона гамаков. Помимо этого, в парке появятся амфитеатр со сценой, сухой фонтан, большая песочница, спортивные площадки, зоны для пикника и навесы с эксплуатируемой кровлей, где разместится летнее кафе.
Специалисты уже установили детские площадки, лежаки для отдыха и центральный арт-объект — фигуру Кота ученого высотой 2,5 метра с открытой книгой перед ним. Кроме того, в фигуру кота вмонтирован аудиогид, через который посетители смогут слушать сказки. Завершить строительство планируется осенью 2026 года.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.