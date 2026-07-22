Графа Петра Шереметева госпитализировали после обморока в ресторане в Москве

Пётр Шереметев известен как архитектор, меценат и российско-французский общественный деятель. Много лет он возглавлял Русскую консерваторию имени Сергея Рахманинова в Париже. Кроме того, граф занимался сохранением отечественной культуры за рубежом и поддерживал связи между русской эмиграцией и исторической родиной.