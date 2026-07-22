В ИК «Эритрина» оценили потенциал акций металлургов

Спрос на сталь остается нестабильным и низким, подчеркнул директор по инвестициям ИК «Эритрина» Шавкат Мустафаев. Даже в последней отчетности «Северстали» выручка сократилась на 9% год к году, а чистый денежный поток за долгое время оказался отрицательным, что объясняется в первую очередь капитальными затратами. «Северсталь» брала на себя долговую нагрузку, но сейчас даже эта компания нуждается в заимствованиях.