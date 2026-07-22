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Атаки дронов не должны помешать строительству склада Wildberries под Ростовом

Работы на площадке в Аксайском районе по строительству логистического центра продолжаются.

Источник: Комсомольская правда

Атаки дронов не расстроили планы по строительству логистического центра в Аксайском районе Ростовской области. Такой ответ получило в пресс-службе Wildberries & Russ (RWB) издание donnews.ru.

В компании сообщили, что строительные работы на площадке идут по графику. Завершается забивка свай, ведутся работы по устройству ростверков для монтажа колонн.

Напомним, в ночь на 18 июля беспилотники атаковали логистические комплексы компании подмосковной Электростали и Котовске Тамбовской области. Тогда погибли восемь человек, более 80 получили ранения. В ночь на 22 июля были атакованы склады в Краснодаре и Невиномысске.

Строительство центра в Аксайском районе ранее приостанавливали из-за семейно-корпоративного конфликта вокруг компании. После пересмотра проектных решений работы возобновили.

Проект стоимостью 10,6 миллиарда рублей входит в число приоритетных инвестиционных проектов Ростовской области. После запуска логистический комплекс обеспечит работой около 7,5 тысячи человек.

Ввести объект в эксплуатацию планируют в четвертом квартале 2029 года, а вывести на полную мощность — к 2031 году.

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