Атаки дронов не должны помешать строительству склада Wildberries под Ростовом

Напомним, в ночь на 18 июля беспилотники атаковали логистические комплексы компании подмосковной Электростали и Котовске Тамбовской области. Тогда погибли восемь человек, более 80 получили ранения. В ночь на 22 июля были атакованы склады в Краснодаре и Невиномысске.