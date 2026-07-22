В Нижегородской области предложили строить жильё для детей-сирот по областным программам вместо покупки на рынке

«Ранее администрация Нижнего Новгорода приобретала квартиры для детей-сирот на рынке недвижимости. Теперь может появиться право не только покупать готовые квартиры, но и закладывать их при строительстве новых домов. Одновременно мы обсудили методику расчёта субсидий, которая поможет экономить средства и за счёт этой экономии предоставлять больше квартир тем, кто в них нуждается», — отметил Владимир Беспалов.