В Нижегородской области предложили строить жильё для детей-сирот по областным программам вместо покупки на рынке

Законодатели Нижегородской области предложили новый механизм обеспечения жильём детей-сирот: вместо покупки квартир только на рынке региональные власти смогут строить их в рамках действующих облпрограмм.
22 июля в Законодательном Собрании Нижегородской области прошло заседание профильного комитета по ЖКХ и ТЭК. На рассмотрении был проект изменений, затрагивающий порядок предоставления жилья детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей.
До сих пор администрация Нижнего Новгорода приобретала квартиры для этой категории граждан исключительно на открытом рынке. Поправки дополняют методику расчёта субвенций новым пунктом, позволяющим направлять средства областного бюджета на строительство жилых помещений — в домах, возводимых по госпрограмме «Развитие жилищного строительства и ликвидация аварийного жилищного фонда». С 2026 года в таких объектах будут предусмотрены квартиры для детей-сирот.
«Мы постоянно держим в фокусе внимания вопросы защиты прав детей-сирот. Принятые изменения дают Нижнему Новгороду право не только приобретать квартиры на рынке, но и строить их в рамках действующих областных программ. Это может позволить увеличить количество предоставляемых квадратных метров. Депутаты будут следить за тем, чтобы новый механизм работал чётко и в интересах тех, кто ждёт своего жилья», — подчеркнул председатель Законодательного Собрания Евгений Люлин.
Законопроект также корректирует порядок перераспределения неиспользованных и дополнительных средств субвенции, что сделает финансовые потоки более гибкими.
«Ранее администрация Нижнего Новгорода приобретала квартиры для детей-сирот на рынке недвижимости. Теперь может появиться право не только покупать готовые квартиры, но и закладывать их при строительстве новых домов. Одновременно мы обсудили методику расчёта субсидий, которая поможет экономить средства и за счёт этой экономии предоставлять больше квартир тем, кто в них нуждается», — отметил Владимир Беспалов.