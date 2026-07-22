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Пятикратный победитель Лиги чемпионов Каземиро перешел в «Интер Майами»

Бразильский полузащитник Каземиро подписал контракт с клубом североамериканской Главной лиги соккера (MLS) «Интер Майами». Об этом сообщила пресс-служба команды.

Бразильский полузащитник Каземиро подписал контракт с клубом североамериканской Главной лиги соккера (MLS) «Интер Майами». Об этом сообщила пресс-служба команды.

Соглашение между 34-летним футболистом и клубом, являющимся действующим чемпионом MLS, действует до лета 2029 года. Бразилец, таким образом, станет одноклубником восьмикратного обладателя «Золотого мяча» аргентинца Лионеля Месси.

С лета 2022 года Каземиро выступал за «Манчестер Юнайтед», с которым выиграл Кубок Англии и Кубок английской лиги. Наиболее успешный период карьеры бразильского хавбека связан с мадридским «Реалом». В составе команды из столицы Испании он пять раз выиграл Лигу чемпионов и трижды побеждал в чемпионате страны.

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