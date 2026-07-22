Пятикратный победитель Лиги чемпионов Каземиро перешел в «Интер Майами»

С лета 2022 года Каземиро выступал за «Манчестер Юнайтед», с которым выиграл Кубок Англии и Кубок английской лиги. Наиболее успешный период карьеры бразильского хавбека связан с мадридским «Реалом». В составе команды из столицы Испании он пять раз выиграл Лигу чемпионов и трижды побеждал в чемпионате страны.