Пятикратный победитель Лиги чемпионов Каземиро перешел в «Интер Майами»

Бразильский полузащитник Каземиро подписал контракт с клубом североамериканской Главной лиги соккера (MLS) «Интер Майами». Об этом сообщила пресс-служба команды.
Соглашение между 34-летним футболистом и клубом, являющимся действующим чемпионом MLS, действует до лета 2029 года. Бразилец, таким образом, станет одноклубником восьмикратного обладателя «Золотого мяча» аргентинца Лионеля Месси.
С лета 2022 года Каземиро выступал за «Манчестер Юнайтед», с которым выиграл Кубок Англии и Кубок английской лиги. Наиболее успешный период карьеры бразильского хавбека связан с мадридским «Реалом». В составе команды из столицы Испании он пять раз выиграл Лигу чемпионов и трижды побеждал в чемпионате страны.