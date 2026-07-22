Минтранс будет согласовывать глав транспортных министерств в регионах

Поправки разработал Минтранс РФ в августе 2025 года. Ведомство объясняло инициативу тем, что в регионы направляется «колоссальное» количество денег для ремонта и строительства дорог (только в 2025 году было выделено 338,1 млрд руб.). Поскольку ведомство не обладает правом влиять на кадровые назначения в регионах, возникает риск неэффективного использования этих средств и срыва сроков сдачи объектов из-за назначения «некомпетентных или недобросовестных руководителей», поясняли в министерстве.