Более 700 участников СВО и их семей подали документы в нижегородские колледжи

Как отметил министр образования Нижегородской области Михаил Пучков, такое право закреплено изменениями в федеральном законодательстве, вступившими в силу в конце 2025 года. Ранее бесплатное обучение по программам среднего профессионального образования предоставлялось только один раз. Теперь ветераны СВО смогут повторно пройти обучение за счет государства, что поможет им адаптироваться к современным требованиям рынка труда и получить востребованную профессию.