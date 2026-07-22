В селе Верхний Куркужин Кабардино-Балкарии отремонтировали амбулаторию

Амбулаторию села Верхний Куркужин обновили в Кабардино-Балкарской Республике, сообщили в министерстве здравоохранения региона. Работы прошли при поддержке национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».
Специалисты привели в порядок фасад и кровлю, заменили инженерные коммуникации, окна и двери, а также выполнили внутреннюю отделку. Кроме того, помещение перепланировали в соответствии с современными стандартами организации медицинской помощи. Отмечается, что обновленное медицинское учреждение обслуживает более 3000 прикрепленных жителей, в том числе 663 ребенка.
Напомним, что в 2025 году в Кабардино-Балкарии открыли 13 медучреждений после строительства и ремонта. Кроме того, республика закупила 132 единицы санитарного транспорта и 297 приборов оборудования.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.