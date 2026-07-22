Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В селе Верхний Куркужин Кабардино-Балкарии отремонтировали амбулаторию

Медучреждение обслуживает более 3000 жителей, включая 663 ребенка.

Амбулаторию села Верхний Куркужин обновили в Кабардино-Балкарской Республике, сообщили в министерстве здравоохранения региона. Работы прошли при поддержке национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».

Специалисты привели в порядок фасад и кровлю, заменили инженерные коммуникации, окна и двери, а также выполнили внутреннюю отделку. Кроме того, помещение перепланировали в соответствии с современными стандартами организации медицинской помощи. Отмечается, что обновленное медицинское учреждение обслуживает более 3000 прикрепленных жителей, в том числе 663 ребенка.

Напомним, что в 2025 году в Кабардино-Балкарии открыли 13 медучреждений после строительства и ремонта. Кроме того, республика закупила 132 единицы санитарного транспорта и 297 приборов оборудования.

Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь»  — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.