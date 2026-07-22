Дегтярев сравнил слова фигуриста Плющенко с позицией релокантов

Заявления олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко о том, что поездки на соревнования в Киров, Пермь и Екатеринбург являются деградацией для спортсменов, похожи на позицию релокантов. Такое мнение в среду, 22 июля, выразил министр спорта России Михаил Дегтярев.
— Я не знаю, зачем он это делает? Перевез ты сына — ради бога! Как отец имеешь, может быть, право. Но зачем ты такие оценки даешь? Я не понимаю. Думаете, что забудет потом наш народ? Или Минспорт? Не забудет. Надо думать, что говоришь, — подчеркнул министр в эфире радиостанции «Комсомольская правда».
Он отметил, что релоканты, которым казалось, что они являются «правдой, солью и совестью» России, «столько наговорили» и думают, что сейчас смогут «откатить» свои слова. Дегтярев подчеркнул, что русский народ все помнит.
17 июля председатель Федерации лыжного спорта и сноуборда России Дмитрий Свищев раскритиковал Евгения Плющенко после того, как академия фигуриста запросила грант в размере 24,1 миллиона рублей. Он напомнил, что сын фигуриста Александр получил официальное разрешение Международного союза конькобежцев на представление Азербайджана на международной арене.