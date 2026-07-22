Дегтярев сравнил слова фигуриста Плющенко с позицией релокантов

— Я не знаю, зачем он это делает? Перевез ты сына — ради бога! Как отец имеешь, может быть, право. Но зачем ты такие оценки даешь? Я не понимаю. Думаете, что забудет потом наш народ? Или Минспорт? Не забудет. Надо думать, что говоришь, — подчеркнул министр в эфире радиостанции «Комсомольская правда».