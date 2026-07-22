Бензин в Воронеже остается самым дорогим в Центральном федеральном округе

Как сообщал «Ъ-Черноземье», в понедельник, 20 июля, в правительстве Воронежской области рассказали, что поставщики топлива фиксируют спад ажиотажа на АЗС и сокращение очередей. Несмотря на это, ограничения на отпуск топлива в одни руки и в тару пока остаются в силе. По состоянию на утро 20 июля бензин марки АИ-92 был доступен на 64% воронежских заправок, АИ-95 — на 54%, а дизельное топливо — на 76%.