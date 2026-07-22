Пломбир с ВДНХ и Лубянкой: Туристический бренд «Москва» теперь в десерте

Сегодня в линейке представлен классический пломбир по уникальному рецепту, а в ближайшее время ассортимент пополнится шоколадным мороженым, крем-брюле, пломбиром с клубничным вареньем и с шоколадной крошкой. Фирменный десерт уже доступен в парках и туристических зонах Москвы более чем в 140 точках.