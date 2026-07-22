Глеб Никитин проверил обновленную в рамках нацпроекта Большемурашкинскую ЦРБ

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин высоко оценил уровень оснащения Большемурашкинской центральной районной больницы (ЦРБ). Своими впечатлениями глава региона поделился в официальном канале мессенджера MAX по итогам рабочего визита.
«Впечатление очень хорошее: учреждение входит в число самых оснащенных в регионе», — отметил губернатор.
Как отметил Глеб Никитин, за последние шесть лет в ремонт и закупку оборудования для больницы было вложено около 150 млн рублей.
«В развитии отрасли нам очень помогает нацпроект “Продолжительная и активная жизнь”, а также Народная программа», — подчеркнул Глеб Никитин.
В настоящее время ЦРБ представляет собой современный медицинский комплекс. В порядок приведен стационар на 95 коек и поликлиника, рассчитанная на 300 посещений в смену. Медицинская помощь оказывается по 27 врачебным специальностям. В структуру учреждения входят 11 фельдшерско-акушерских пунктов, кабинеты УЗИ, флюорографии, неотложной помощи и функциональной диагностики, а также бактериологическая и клинико-диагностическая лаборатории.
«Новая медтехника, доступность узких специалистов, чистота и уют — такой и должна быть современная больница», — написал глава региона.
Большемурашкинская больница выполняет функцию опорного учреждения межрайонного медицинского центра «Рождественский». В состав кластера вошли также ЦРБ Перевозского, Княгининского и Бутурлинского округов. Такая интеграция позволила изменить логистику оказания помощи: жителям больше не нужно ехать в областной центр к онкологу или кардиологу — все необходимые специалисты есть внутри кластера.
Добираться до медицинских учреждений пациентам и туристам стало проще благодаря масштабному ремонту дорожной сети.
«По вчерашнему маршруту не заметили ни одной выбоины или заплаты — практически автобаны. Конечно, речь о ключевых дорогах, и остается еще много участков, которые надо приводить в нормативное состояние. Но контраст и динамика изменений — приятно удивили», — резюмировал Глеб Никитин.
Ранее сообщалось, что Большемурашкинская ЦРБ стала опорным учреждением нового межрайонного медицинского центра.