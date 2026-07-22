Глеб Никитин проверил обновленную в рамках нацпроекта Большемурашкинскую ЦРБ

В настоящее время ЦРБ представляет собой современный медицинский комплекс. В порядок приведен стационар на 95 коек и поликлиника, рассчитанная на 300 посещений в смену. Медицинская помощь оказывается по 27 врачебным специальностям. В структуру учреждения входят 11 фельдшерско-акушерских пунктов, кабинеты УЗИ, флюорографии, неотложной помощи и функциональной диагностики, а также бактериологическая и клинико-диагностическая лаборатории.