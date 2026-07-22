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В порту Уханя прогремел мощный взрыв, один человек пропал без вести

Восемь контейнеров упали в воду в результате взрыва в порту Уханя.

Источник: Комсомольская правда

В порту Янло китайского города Ухань утром произошел мощный взрыв на борту контейнеровоза. В результате инцидента один человек числится пропавшим без вести, сообщает издание China Daily.

По данным газеты, чрезвычайное происшествие случилось около 5:30 утра по местному времени, когда судно с гибридной силовой установкой «Ихан Минъюань» следовало к причалу А101. Взрывной волной разрушило кормовую часть корабля, после чего на нем вспыхнул пожар.

В публикации уточняется, что, по предварительным оценкам, от удара в воду упали семь контейнеров. Спасатели продолжают поиски одного из членов экипажа, который до сих пор не найден. На месте работают оперативные службы.

Ранее в Мадриде взрыв прогремел в высотном здании. Пожарные расчеты прибыли к месту ЧП максимально быстро, однако местные власти пока не сообщали о пострадавших. Известно лишь, что медицинская помощь понадобилась двум сотрудникам, надышавшимся угарным газом.