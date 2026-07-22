Поиск Яндекса
Ричмонд
+27°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пять минут, и ты здоров

В столичной медицине активно внедряются современные технологии. Согласно Стратегии развития Москвы, до 2030 года не только терапевты, но и другие врачи получат надежных цифровых помощников.

В столичной медицине активно внедряются современные технологии. Согласно Стратегии развития Москвы, до 2030 года не только терапевты, но и другие врачи получат надежных цифровых помощников.

В Москве цифровизация здравоохранения — это не набор отдельных ИT-сер­ви­сов, а новая логика оказания медицинской помощи, основанная на персонализированном подходе к каждому пациенту.

— Благодаря единому цифровому контуру, объединяющему поликлиники, больницы и скорую помощь, врач видит полную картину здоровья пациента, а пациент получает индивидуальный и понятный маршрут лечения, — говорит «ВМ» заместитель руководителя Департамента здравоохранения Москвы Илья Тыров. — Один из ключевых примеров — «Умный прием». Еще на этапе записи система уточняет жалобы, задает вопросы в зависимости от ответов, чтобы получить максимально точные данные, и собирает анамнез.