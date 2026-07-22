Пять минут, и ты здоров

— Благодаря единому цифровому контуру, объединяющему поликлиники, больницы и скорую помощь, врач видит полную картину здоровья пациента, а пациент получает индивидуальный и понятный маршрут лечения, — говорит «ВМ» заместитель руководителя Департамента здравоохранения Москвы Илья Тыров. — Один из ключевых примеров — «Умный прием». Еще на этапе записи система уточняет жалобы, задает вопросы в зависимости от ответов, чтобы получить максимально точные данные, и собирает анамнез.