В свердловском поселке Первомайском запустили новую газовую котельную

Котельная обеспечивает теплоснабжением пять многоквартирных домов на улице Лесной, где проживают около 200 человек. Старая инфраструктура была признана аварийной и перестала работать еще в 2009 году. С тех пор жители перешли на электрические котлы, которые установили в подвалах. Временное решение растянулось на 17 лет. При этом затраты на отопление были значительными, а система не обеспечивала необходимого качества коммунальных услуг.