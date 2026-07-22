В свердловском поселке Первомайском запустили новую газовую котельную

Новая газовая блочная котельная начала работать в поселке Первомайском Свердловской области, сообщил губернатор Свердловской области Денис Паслер. Повышение качества жилищно-коммунальных услуг соответствует задачам национального проекта «Инфраструктура для жизни».
Котельная обеспечивает теплоснабжением пять многоквартирных домов на улице Лесной, где проживают около 200 человек. Старая инфраструктура была признана аварийной и перестала работать еще в 2009 году. С тех пор жители перешли на электрические котлы, которые установили в подвалах. Временное решение растянулось на 17 лет. При этом затраты на отопление были значительными, а система не обеспечивала необходимого качества коммунальных услуг.
Для решения этой проблемы по поручению региональных властей был разработан проект строительства новой газовой котельной. Специалисты смонтировали блочный объект, построил сети газо-, тепло-, водо- и электроснабжения, а также благоустроил прилегающую территорию. Отмечается, что новая котельная начнет подавать тепло в предстоящем отопительном сезоне.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.