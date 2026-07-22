В Санкт-Петербурге предложили ввести права для самокатчиков

Руководство региональной Госавтоинспекции предложило ввести отдельную категорию водительского удостоверения для средств индивидуальной мобильности (СИМ). Об этом сообщил заместитель начальника УГИБДД МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Антон Ахминов на пресс-конференции в информагентстве «ТАСС Северо-Запад». Также он выступил за присвоение всем самокатам и другим электрическим устройствам государственных регистрационных номеров. Причиной возможного ужесточения правил эксперты Госавтоинспекции называют рост числа аварий на тротуарах.
По словам Антона Ахминова, за первую половину 2026 года число ДТП с участием СИМ в регионе увеличилось в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Также он отметил рост случаев ДТП за пределами проезжей части. «Человек страдает, возможно, получает переломы, а самокатчик уезжает с места происшествия, отделываясь лишь штрафом. Необходимо лишать водительского удостоверения таких участников движения, если оно есть. А если нет, применять такие же санкции, как за управление транспортом без права на это», — сказал специалист. Инициатива также подразумевает, что кикшеринговые сервисы должны перед началом поездки запрашивать подтверждение наличия прав на управление самокатом.
Антон Ахминов отметил, что Госавтоинспекция — исполнительный орган власти, который может только предлагать законодательные инициативы. Законодательное собрание Санкт-Петербурга в апреле этого года направляло обращение с похожим содержанием министру транспорта России. Депутаты предлагали повысить минимальный возраст управления СИМ с 14 до 16 лет, ввести более четкое определение этих видов транспорта, а также обязательные регистрационные знаки для владельцев. В мае в соцсетях депутата законодательного собрания Санкт-Петербурга Алексея Цивилева появилась информация о том, что Минтранс пообещал учесть предложения петербургских депутатов по урегулированию вопроса СИМ.