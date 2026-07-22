В Санкт-Петербурге предложили ввести права для самокатчиков

По словам Антона Ахминова, за первую половину 2026 года число ДТП с участием СИМ в регионе увеличилось в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Также он отметил рост случаев ДТП за пределами проезжей части. «Человек страдает, возможно, получает переломы, а самокатчик уезжает с места происшествия, отделываясь лишь штрафом. Необходимо лишать водительского удостоверения таких участников движения, если оно есть. А если нет, применять такие же санкции, как за управление транспортом без права на это», — сказал специалист. Инициатива также подразумевает, что кикшеринговые сервисы должны перед началом поездки запрашивать подтверждение наличия прав на управление самокатом.