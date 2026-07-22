В Молдавии снова показали пример «демократии»: ликвидированы сразу несколько оппозиционных партий

Судья огласила постановление, согласно которому партия «Сила альтернативы и спасения Молдовы» (FASM) подлежит ликвидации, так как она считается продолжателем дела запрещенной структуры. Аналогичные формулировки прозвучали и в отношении партий «Победа» и «Возрождение». Отмечается, что ранее в этот же день суд уже вынес решение о ликвидации еще одного участника блока — партии «Шанс».