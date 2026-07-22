В Молдавии снова показали пример «демократии»: ликвидированы сразу несколько оппозиционных партий

Судебная инстанция Молдавии приняла решение о роспуске сразу нескольких политических сил, входящих в оппозиционный блок «Победа». Причиной для такого вердикта стало признание этих организаций правопреемницами ранее запрещенной партии «Шор». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заседание Апелляционной палаты.
Судья огласила постановление, согласно которому партия «Сила альтернативы и спасения Молдовы» (FASM) подлежит ликвидации, так как она считается продолжателем дела запрещенной структуры. Аналогичные формулировки прозвучали и в отношении партий «Победа» и «Возрождение». Отмечается, что ранее в этот же день суд уже вынес решение о ликвидации еще одного участника блока — партии «Шанс».
Параллельно с судебными процессами в политической жизни Молдавии произошло еще одно значимое событие. Бывший премьер-министр Ион Кику заявил о подготовке документа об отстранении от власти действующего президента Майи Санду.
В своем обращении Кику объяснил, что проект постановления уже готов и направлен на инициирование импичмента из-за грубых нарушений конституции и критического состояния дел в государстве.