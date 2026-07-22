Ростовская полиция пресекла транзит 5 кг наркотиков

Автомобиль Nissan, которым управлял задержанный, остановили на трассе недалеко от Ростова‑на‑Дону. В тайниках — под капотом и в багажнике — полицейские нашли пять вакуумных пакетов с белым порошком. Экспертиза подтвердила: это производное N‑метилэфедрона («соль»), общий вес — около 5 кг.