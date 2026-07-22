Ростовская полиция пресекла транзит 5 кг наркотиков

Сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД по Ростовской области задержали 47‑летнего жителя Сочи. Мужчину подозревают в распространении наркотиков между регионами.
Автомобиль Nissan, которым управлял задержанный, остановили на трассе недалеко от Ростова‑на‑Дону. В тайниках — под капотом и в багажнике — полицейские нашли пять вакуумных пакетов с белым порошком. Экспертиза подтвердила: это производное N‑метилэфедрона («соль»), общий вес — около 5 кг.
По словам самого мужчины, он забрал оптовую партию наркотиков в Москве. Товар планировали распространять в Ростовской области и Краснодарском крае через сеть закладчиков — без личных контактов с покупателями.
Против подозреваемого возбудили уголовное дело (ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ). Суд по ходатайству следователя заключил его под стражу.