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Ростовская полиция пресекла транзит 5 кг наркотиков

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД по Ростовской области задержали 47‑летнего жителя Сочи. Мужчину подозревают в распространении наркотиков между регионами.

Автомобиль Nissan, которым управлял задержанный, остановили на трассе недалеко от Ростова‑на‑Дону. В тайниках — под капотом и в багажнике — полицейские нашли пять вакуумных пакетов с белым порошком. Экспертиза подтвердила: это производное N‑метилэфедрона («соль»), общий вес — около 5 кг.

По словам самого мужчины, он забрал оптовую партию наркотиков в Москве. Товар планировали распространять в Ростовской области и Краснодарском крае через сеть закладчиков — без личных контактов с покупателями.

Против подозреваемого возбудили уголовное дело (ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ). Суд по ходатайству следователя заключил его под стражу.