В ДТП под посёлком Приамурский погибли трое, включая подростка

В Еврейской автономной области произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. Очевидцы сообщили в МЧС России по ЕАО об аварии в районе посёлка Приамурский. Спасатели оперативно выехали на место. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
По предварительной информации, водитель легкового автомобиля выезжал со второстепенной дороги на главную. Он не уступил дорогу грузовику, который двигался по главной. Транспортные средства столкнулись. Удар был такой силы, что легковушку сильно деформировало.
Внутри машины оказались заблокированы пять человек. На место оперативно прибыли сотрудники пожарно-спасательной части № 4. Спасатели провели работы по деблокировке пострадавших. Им пришлось разрезать металлические конструкции, чтобы извлечь людей из искореженного автомобиля.
К сожалению, трое человек, включая 16-летнего подростка, погибли на месте происшествия. Ещё один несовершеннолетний — 15-летний парень — выжил. С травмами различной степени тяжести его доставили в медицинское учреждение Хабаровска. Сейчас врачи борются за его жизнь.
На месте инцидента продолжают работать экстренные службы. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства аварии, опрашивают свидетелей. Причины и виновники ДТП будут определены после проведения проверки.
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