Главные новости за 22 июля: Воронеж, Белгород, Курск, Липецк, Орел, Тамбов

Удары по логистическим складам Wildberries в Тамбовской и Московской областях могут быть квалифицированы как военные преступления в соответствии с нормами международного гуманитарного права. Об этом на брифинге в Женеве заявил представитель управления Верховного комиссара ООН по правам человека Тамин Аль-Хитан.