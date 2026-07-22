Умер Плас Джонсон, саксофонист и исполнитель главной темы из «Розовой пантеры»

Уточняется, что Джонсон ушел из жизни 22 июля в своем доме в Лос-Анджелесе. Музыкант исполнил культовую тему на саксофоне к фильму «Розовая пантера». Композиция получила несколько наград «Грэмми» и до сих пор остается культовой мелодией и визитной карточкой кинокартины.