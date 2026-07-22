Умер Плас Джонсон, саксофонист и исполнитель главной темы из «Розовой пантеры»

Умер Плас Джонсон, американский саксофонист, который исполнил главную музыкальную тему из фильма «Розовая пантера». На момент смерти ему было 94 года. Об этом сообщает издание New York Times.
«Плас Джонсон скончался в среду у себя дома. Ему было 94 года», — говорится в материале.
Уточняется, что Джонсон ушел из жизни 22 июля в своем доме в Лос-Анджелесе. Музыкант исполнил культовую тему на саксофоне к фильму «Розовая пантера». Композиция получила несколько наград «Грэмми» и до сих пор остается культовой мелодией и визитной карточкой кинокартины.
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