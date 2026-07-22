Калининградская область направит ещё около 500 млн рублей на обновление лифтов — губернатор

Другим ключевым направлением Беспрозванных назвал ремонт крыш. В этом году региональный ФКР планирует привести в порядок 285 кровель, 63 уже готовы. По словам губернатора, работам нередко мешает непогода. Специалисты также занимаются 13 памятниками архитектуры, в том числе частью жилого ансамбля «Пёстрый ряд» в Черняховске. В Советске заканчивают обновление дома № 9 на улице Школьной — ему вернули исторический облик, а на верхнем этаже главного фасада уложили керамическую черепицу.