В Изобильном на Ставрополье отремонтировали концертный зал «Факел»

Концертный зал «Факел» отремонтировали в Изобильном Ставропольского края, сообщила заместитель министра культуры Ставропольского края Елена Калюка. Работы прошли по национальному проекту «Семья».
Здание было построено в 1973 году, а в 1975 году введено в эксплуатацию как широкоформатный кинотеатр. Позднее, в 1995 году, к 100-летию Изобильного, кинотеатр реконструировали в концертный зал. За годы эксплуатации конструкции здания устарели.
«Подрядной организацией произведен демонтаж покрытий стен, пола и потолка в зрительном зале, гримерных комнатах и аппаратной, окрашены стены, выполнен монтаж стеновых акустических панелей и акустических потолочных плит в зрительном зале, произведена замена сантехнического оборудования и укладка керамической плитки в санузле и гримерных комнатах, произведены электромонтажные работы, монтаж системы противопожарной безопасности. В настоящее время работы выполнены в полном объеме и в сроки», — рассказала Елена Калюка.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.