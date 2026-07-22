В Изобильном на Ставрополье отремонтировали концертный зал «Факел»

Здание было построено в 1973 году, а в 1975 году введено в эксплуатацию как широкоформатный кинотеатр. Позднее, в 1995 году, к 100-летию Изобильного, кинотеатр реконструировали в концертный зал. За годы эксплуатации конструкции здания устарели.