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В Ростовской области ликвидировали пожар на складе

В Ростовской области ликвидировали пожар на складе со стеклотарой.

Источник: РИА Новости

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 июл — РИА Новости. Пожарные ликвидировали возгорание в Каменск-Шахтинском Ростовской области на складе, где, по уточненным данным, находилась стеклотара, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по региону.

Склад на улице Профильная, 7 в Каменск-Шахтинском загорелся в среду днем на 500 квадратных метрах. Позже возгорание локализовали на площади 800 квадратных метров.

«По уточненным данным, возгорание произошло на территории склада со стеклотарой. В 19.05 (совпадает с мск — ред.) пожар ликвидирован», — сказал представитель ведомства.