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Прокуратура Советска судится за 3,2 млн пенсионерки, украденных мошенниками

Прокуратура города Советска Калининградской области обратилась в суд в интересах 65-летней пенсионерки, которая стала жертвой дистанционных мошенников. В апреле 2024 года злоумышленники убедили женщину перевести на подконтрольные им счета 3,2 миллиона рублей. По факту мошенничества было возбуждено уголовное дело. В ходе расследования установлено, что похищенные деньги оказались…

Прокуратура города Советска Калининградской области обратилась в суд в интересах 65-летней пенсионерки, которая стала жертвой дистанционных мошенников. В апреле 2024 года злоумышленники убедили женщину перевести на подконтрольные им счета 3,2 миллиона рублей.

По факту мошенничества было возбуждено уголовное дело. В ходе расследования установлено, что похищенные деньги оказались на банковских счетах жителей Ростовской области и Республики Удмуртия. Прокурор подал иски о взыскании с владельцев этих счетов неосновательного обогащения — то есть денег, которые они не имели права получать.

Исковые заявления сейчас рассматриваются в суде.