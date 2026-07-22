Прокуратура Советска судится за 3,2 млн пенсионерки, украденных мошенниками

По факту мошенничества было возбуждено уголовное дело. В ходе расследования установлено, что похищенные деньги оказались на банковских счетах жителей Ростовской области и Республики Удмуртия. Прокурор подал иски о взыскании с владельцев этих счетов неосновательного обогащения — то есть денег, которые они не имели права получать.