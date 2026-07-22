В Белозерске на Вологодчине стартовало благоустройство парка Воинской Славы

Благоустройство парка Воинской Славы началось в Белозерске Вологодской области при поддержке национального проекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в администрации Белозерского муниципального округа.
Специалисты уже расчистили территорию, разметили площадку и тротуар, сняли часть грунта и вырубили зеленые насаждения. После завершения работ там появится комфортное и современное пространство для проведения памятных мероприятий, прогулок и отдыха жителей.
Ранее сообщалось, что на Вологодчине в 2026 году благоустроят девять общественных пространств. В Череповце, например, обустроят набережную от Октябрьского моста до улицы Ломоносова, в Вологде — Кремлевский сад, в Соколе — набережную реки Сухоны.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.