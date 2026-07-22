Дрожжина прислала дочери Алексея Баталова иск на 13 миллионов рублей

Как стало известно позже, у Натальи Дрожжиной с 2012 года была доверенность, позволяющая ей распоряжаться всем имуществом семьи Баталовых. В тот период у актрисы и ее мужа-юриста Михаила Цивина возникла идея инвестировать средства Марии и Гитаны Баталовых. В коммунальной квартире на Кутузовском проспекте продавались две комнаты на одном этаже, а также одна комната на другом.