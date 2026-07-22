Дрожжина прислала дочери Алексея Баталова иск на 13 миллионов рублей

Немногим позже смерти вдовы актера Алексея Баталова Гитаны Леонтенко актриса Наталья Дрожжина подала в суд на их общую дочь Марию. Об этом стало известно несколько дней назад.
Мария узнала, что Дрожжина подала на нее в суд на несколько миллионов рублей. Как сообщила сама Баталова, ее крайне изумило то, что она там прочитала.
— Имущественное благо было приобретено Баталовой Марией Алексеевной исключительно за счет средств Дрожжиной Натальи Георгиевной. Возникло неосновательное обогащение, — написала бывшая подруга семьи.
При этом Дрожжина — одна из фигурантов уголовного дела. Она и ее супруг и сами должны семье Баталовых свыше 20 миллионов рублей.
Как стало известно позже, у Натальи Дрожжиной с 2012 года была доверенность, позволяющая ей распоряжаться всем имуществом семьи Баталовых. В тот период у актрисы и ее мужа-юриста Михаила Цивина возникла идея инвестировать средства Марии и Гитаны Баталовых. В коммунальной квартире на Кутузовском проспекте продавались две комнаты на одном этаже, а также одна комната на другом.
Приобретение этих комнат могло бы позволить провести обмен и фактически получить полноценную трехкомнатную квартиру, которую планировалось передать Марии.
— Сейчас мы считаем это неосновательным обогащением — на 13 миллионов рублей. Это цена комнат. Они находятся в собственности покупателя до настоящего момента. В то же время покупатель подтверждает, что не платил за эти комнаты. Какими деньгами оплачены эти комнаты — я не знаю. Средства взысканы с Дрожжиной, — заявил адвокат подсудимой.
С 2025 года Мария не могла попасть в свои комнаты. Неизвестные лица сменили замки в квартире, где расположены жилые помещения, и летом 2026 года Баталовой пришлось вызвать полицию вместе с юристом. На основании документов жилье было вскрыто, и выяснилось, что из комнат пропали несколько вещей, включая шкаф, кровать и другие предметы.
Мария не знает, куда делись эти вещи. В ее комнатах также были сорваны замки, поэтому она вместе со строителями заменила их, чтобы предотвратить возможные действия мошенников в будущем, передает StarHit.
5 февраля юрист Татьяна Кириенко сообщила о смерти Гитаны Леонтенко на 91-м году жизни. Женщина скончалась у себя дома. 6 февраля в храме Святителя Николая Чудотворца на Преображенском кладбище в Москве прошло прощание с Леонтенко.