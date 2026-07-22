Стала известна дата суда над Николасом Мадуро и его женой

Американское правосудие назначило дату начала разбирательства по делу бывшего венесуэльского лидера Николаса Мадуро и его супруги. Слушания в суде Нью-Йорка официально стартуют в первый день лета 2027 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на решение судьи.
В ходе заседания, состоявшегося в среду, федеральный судья Элвин Геллерштайн озвучил эту дату, согласившись с позицией Министерства юстиции США. Таким образом, процесс получил официальный старт, несмотря на политическую подоплеку дела.
Напомним, что нынешнему суду предшествовали неоднозначные события в начале года. В январе Соединенные Штаты провели масштабную военную операцию против южноамериканской республики, нанеся серию ударов по Каракасу. В результате этих действий президент Венесуэлы и его жена были захвачены и принудительно вывезены за пределы страны.
Позже, уже в марте, американский лидер Дональд Трамп заявлял, что эта атака оказалась крайне выгодной для Вашингтона и принесла пятикратную прибыль.