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Олег Винник заявил о разводе с супругой после новости о неизлечимой болезни сына

Винник заявил, что решение развестись с женой является осознанным шагом.

Источник: Комсомольская правда

Бизнесмен и блогер Олег Винник решил развестись с супругой Анной после новости о том, что его двухлетний сын неизлечимо болен. Об этом он рассказал в личном блоге, ответив, что это был осознанный шаг.

Весной 2026 года стало известно, что сын предпринимателя Артемий имеет редкое заболевание — первичную миопатию. Этот недуг разрушает скелетные мышцы Он встречается лишь у одного ребенка из ста тысяч. Анна заявляла, что сильно переживает за сына. Ведь она уже замечает изменения у малыша, он постепенно начинает отставать в развитии.

Теперь глава семьи Винник удивил поклонников еще одной новостью. Мужчина сообщил, что его любовная история с женой подошла к финалу.

«Принято решение развестись. Пожалуйста, не ищите причин и не ковыряйтесь в нас. У нас есть сын, и ради него наша история как родителей и сохранение человеческих отношений должна сохраниться. Это не кризис, а взвешенное решение взрослых людей», — подчеркнул Винник.

Ранее знаменитый блогер Ян Топлес рассказал, что его супруга смогла простить ему измену. Мужчину засняли пьяным на вечеринке, где он страстно целуется с неизвестной девушкой. Ролик сразу разошелся по Сети и дошел до его жены.