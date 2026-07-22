Олег Винник заявил о разводе с супругой после новости о неизлечимой болезни сына

Весной 2026 года стало известно, что сын предпринимателя Артемий имеет редкое заболевание — первичную миопатию. Этот недуг разрушает скелетные мышцы Он встречается лишь у одного ребенка из ста тысяч. Анна заявляла, что сильно переживает за сына. Ведь она уже замечает изменения у малыша, он постепенно начинает отставать в развитии.