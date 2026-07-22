Олег Винник заявил о разводе с супругой после новости о неизлечимой болезни сына

Бизнесмен и блогер Олег Винник решил развестись с супругой Анной после новости о том, что его двухлетний сын неизлечимо болен. Об этом он рассказал в личном блоге, ответив, что это был осознанный шаг.
Весной 2026 года стало известно, что сын предпринимателя Артемий имеет редкое заболевание — первичную миопатию. Этот недуг разрушает скелетные мышцы Он встречается лишь у одного ребенка из ста тысяч. Анна заявляла, что сильно переживает за сына. Ведь она уже замечает изменения у малыша, он постепенно начинает отставать в развитии.
Теперь глава семьи Винник удивил поклонников еще одной новостью. Мужчина сообщил, что его любовная история с женой подошла к финалу.
«Принято решение развестись. Пожалуйста, не ищите причин и не ковыряйтесь в нас. У нас есть сын, и ради него наша история как родителей и сохранение человеческих отношений должна сохраниться. Это не кризис, а взвешенное решение взрослых людей», — подчеркнул Винник.
Ранее знаменитый блогер Ян Топлес рассказал, что его супруга смогла простить ему измену. Мужчину засняли пьяным на вечеринке, где он страстно целуется с неизвестной девушкой. Ролик сразу разошелся по Сети и дошел до его жены.