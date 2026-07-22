Каллас: ЕС задержал нефтяной танкер South Star в Средиземном море для досмотра

Глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что ЕС задержал нефтяной танкер MV South Star для досмотра судна и проверки права ходить под заявленным им флагом. Об этом она сообщила в социальной сети X.
«Нефтяной танкер MV South Star, подозреваемый в плавании под ложным флагом в нарушение международного морского права, 20 июля был досмотрен», — говорится в сообщении.
Уточняется, что досмотр судна был проведен силами военно-морской операции Евросоюза EUNAVFOR MED IRINI, которая действует в Средиземном море. При этом Каллас не сообщила, в каким именно районе была задержано судно и представители какой страны поднимались на борт танкера.
Ранее KP.RU сообщал, что французские ВМС в Атлантике задержали танкер Tagor, следовавший из России. Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что произошедшее граничит с международным пиратством.